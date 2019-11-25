تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز بنسبة 12.52 بالمائة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بتراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز بـ12.52 بالمائة، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019، نقلا عن بيانات للجمارك.

وأضافت الوكالة، أن صادرات النفط والغاز بلغت 25.28 دولار، مقابل 28.89 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع ذات المصدر، أن الجزائر تعتمد على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمائة من إيراداتها من العملة الأجنبية، لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.

وأشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني قد أقر قانونا جديدا بهدف جعل القطاع أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، والذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج.

وأضافت “رويترز”، أن الجزائر عينت في الشهر الأخير شيخي كمال الدين، رئيسا جديدا لشركة الطاقة “سوناطراك”.