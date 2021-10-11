تراجع طفيف في سعر بيع السكنات بالجزائر العاصمة

كشف الصندوق الوطني للسكن، أن معدل سعر بيع المتر المربع بالجزائر العاصمة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 قدر بـ 194 ألف دج. في حين كان يقدر بـ 200.278 دج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020.

ويقدر متوسط سعر بيع سكن جماعي على مستوى العاصمة بـ 16.17 مليون دج لمتوسط مساحة تعادل 84 متر مربع. في حين يعادل متوسط التنازل عن السكنات الفردية بـ 46.27 مليون دج. وبخصوص إيجار السكنات الفردية بالجزائر العاصمة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021. فقد بلغ معدل السعر 49.242 دج أي 600 دج للمتر المربع “مقابل 626 دج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020”.

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وأار المصدر ذاته، أن مستويات الإيجار في هذه المناطق التي تعادل مرتين معدل الايجار على المستوى الوطني تساوي أربع مرات أقل إيجار سجل خلال الثلاثي الثاني من 2020 بولاية تمنراست “15.000 دج/الشهر”.

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