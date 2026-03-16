تراجع طفيف لأسعار الذهب

إنخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين، ‌متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولار للأوقية “الأونصة”.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولار. كما تراجع الدولار قليلا. مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1566.91 دولار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور