تراجع عالمي في تلقيح الأطفال

رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ومنظمة الصحة العالمية تراجعا عالميا في معدلات تلقيح الأطفال. مشيرة إلى أن معدلات التلقيح لم تعد بعد إلى مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19.

وأفادت المنظمتان في بيان مشترك بأن 2.7 مليون طفل إضافي لم يتم بعد تلقيحهم. أو تلقوا تلقيحا غير كامل خلال سنة 2023. وذلك مقارنة بمستويات 2019، قبل تفشي الجائحة.

من جانبها، أعربت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، عن أسفها لما تظهره نتائج الرصد بأن العديد من الدول لا تزال تهمل عددا كبيرا من الأطفال. فخلال 2023، تلقى 84 بالمائة فقط من الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين كان ينبغي أن يتلقوا هذا اللقاح.

وأوضحت المسؤولة الأممية، أن 108 ملايين طفل تلقوا ثلاث جرعات من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي. حيث تعد الجرعة الثالثة مؤشرا رئيسيا على معدل التغطية العالمية باللقاحات. وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها الوكالتان الأمميتان.

وصرحت كيت أوبراين، رئيسة قسم التلقيح في منظمة الصحة العالمية، بأن تغطية التطعيم العالمية لم تتعاف بعد بشكل كامل من الانخفاض التاريخي الذي لوحظ خلال الجائحة. وحسب المعطيات، فإن 14.5 مليون طفل في العالم لم يلتقوا أي جرعة تطعيمية خلال سنة 2023. وهو رقم في ارتفاع، إذ كان هناك 13.9 مليون في 2022، و12.8 مليون في عام 2019.