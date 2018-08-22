تراجع عدد الاعتداءات على المسلمين والمساجد في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، عن تراجع عدد الاعتداءات التي استهدفت المسلمين ومساجد في ألمانيا، في النصف الأول من هذا العام.

وذكرت صحيفة “نويه اوسنابروكر تسابروكر تسايتونغ ” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، وفقا لوزارة الداخلية الالمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار ،أنه تم تسجيل أقل من 500 جريمة استهدفت المسلمين في النصف الاول من سنة 2017 .

وأضاف ذات المصدر، أنه تراجعت عدد هذه الجرائم إلى 320 جريمة في المصف الاول من هذا العام.

في حين، ارتفع عدد المصابين، جراء هذه الاعتداءات حيث بلغ في النثف الأول من هذا العام 25 إصابة مقابل 18 إصابة عام 2017.