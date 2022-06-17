تراجع غير مسبوق في محاولات الغش خلال البكالوريا

وزير التربية قال إنها جرت في ظروف عادية

الأسئلة كانت من دون أخطاء وتلقاها التلاميذ في القسم

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ان امتحان البكالوريا دورة 2022 كان من دون اخطاء. وتم فيها تسجيل تراجع كبير في عمليات محاولات الغش وهذا بسبب الاجراءات الردعية التي تم اتخاذها.

أشار الوزير على هامش زيارته زيارته الديواين الجهوي الامتحانات و المسابقات آلة الظروف الجيدة التي جرى فيها الامتحان. مؤكدا أنّ كل المؤشرات كانت إيجابية حيث تم تسجيل تراجع غير مسبوق في عملية الغش نتاج مجهودات أجهزة الدولة. كما أن مواضيع كل المواد كانت ممّا درسه التلاميذ حضوريا ومن دون أخطاء، وهذا كان من التزامات وزارة التربية الوطنية.

هذا وقد أكد الوزير، بأن نجاح هذه الدورة كان بفضل تظافر جهود كل أجهزة الدولة وكل الدوائر الوزارية. التي شاركت في تأطير هذا الامتحان الوطني والمجتمعي بامتياز، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بوجوب تنظيم هذه الامتحانات في أحسن الظروف وتنفيذا كذلك لتعليمات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان الذي حرص على أن تعمل كل الجهات المعنية على إنجاح هذا

وكان وزير التربية الوطنية، الوزير قد قام بزيارة إلى الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات، فرع القبة. حيث التقى فريق مفتشي التربية الوطنية والموظفين والعمال الذين أشرفوا على عمليات تصميم. قراءة ومراقبة. وكذا طبع مواضيع شهادة البكالوريا. والذين كانوا في فترة عزل طيلة ثمانية وثلاثين (38) يوما.

وقدّم الوزير شكره لكافة المؤطرين من بيداغوجيين وإداريين وعمال الدعم على المجهودات المبذولة. من طرفهم. في سبيل إنجاح هذا الموعد الهام والمتعلق بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا. والذين سهروا على ضمان أحسن الظروف المادية والبيداغوجية لسير الامتحان. أين كانت المواضيع واضحة ومفهومة ودون أخطاء ومما درسه التلاميذ حضوريا داخل الأقسام.

كما ثمّن الوزير الالتزام والتجنيد الذي أبدته مختلف القطاعات الحكومية الأخرى على غرار وزارات: الدفاع الوطني. الداخلية. العدل. البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصحة.كما عبّر الوزير عن شكره وتقديره لجميع المتدخلين. في عملية تنظيم الامتحانات الوطنية الرسمية على جهودهم المبذولة. تجنيدهم ويقظتهم، خدمة للمدرسة الجزائرية.