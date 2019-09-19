تراجع فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بـ 6 بالمائة

تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بحوالي 6 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019.

وأفادت مديرية الدراسات والإستشراف للجمارك “لوأج”، أن فاتورة إستيراد المواد الغذائية قد بلغت 4.87 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى.

وبلغت فاتورة الواردات 5.18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 303.63 مليون دولار.

ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض إستيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والخضر.

من جهتها بلغت فاتورة إستيراد الحبوب والدقيق والطحين 1.62 مليار دولار مقابل 1.85 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض قدره 12.54 بالمائة.

كما تراجعت فاتورة إستيراد منتوجات الحليب إلى 777.08 مليون دولار مقابل 878.69 مليون دولار أي بتراجع قارب 11.6 بالمائة.

وانخفضت فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 419.02 مليون دولار مقابل 516 مليون دولار.