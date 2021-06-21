تراجع في إستهلاك الوقود سنة 2020 رغم الزيادة في عدد السيارات

عرفت السوق الوطنية خلال سنة 2020 إستهلاك 12.58 مليون طن من الوقود “بنزين ومازوت” مقارنة 14.41 مليون طن في سنة 2019.وحسب ما نقلته وأج عن سمير هوغلوان فقد تراجع إستهلاك الجزائريين للوقود ما بين سنة 2020 و2019.

وهذا بالرغم من إرتفاع في عدد المركبات في الحظيرة الوطنية. وأوضح مدير قسم الضبط الاقتصادي لدى سلطة ضبط المحروقات أن كمية البنزين المستهلكة في 2020 بلغت 3.36 مليون طن منها 1.33 مليون طن من البنزين الخال من الرصاص.

وبالمقارنة مع سنة 2019 بلغ استهلاك الوقود 3.91 مليون طن وكذا 1.51 مليون طن بدون رصاص. في حين إزداد عدد المركبات في الحظيرة الوطنية بـ 440 ألف مركبة.