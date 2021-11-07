تراجع في إصابات كورونا.. 77 حالة و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 207153 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5946، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 64 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 142186، فيما يقبع حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت، 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

هذا وأعلن رئيس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن انطلاق التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا رسميا، بكل مراكز التلقيح.

وقال ذات المسؤول، إن الموجة الرابعة أمر غير مستبعد، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وكذا الإقبال على التلقيح لتفادي هذه الموجة.

وأوضح رئيس لجنة رصد وتفشي الفيروس التاجي بالجزائر، إن أخذ الجرعة الثالثة تكون بعد تلقي الجرعة الثانية.

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