تراجع في درجات الحرارة تصل إلى مادون 6 درجة مئوية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الإثنين، مستقرة والطقس صافي على كافة الولايات الشمالية للوطن. بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى.

وحسبما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون صافية على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء مغشاة ببعض السحب العابرة تميز السواحل والمناطق الداخلية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء صافية على العموم. في حين على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، الطقس سيكون صافي ولكن بارد.

كما تتوقع ذات المصالح أن تكون الأجواء على المناطق الجنوبية من مغشاة إلى غائمة على منطقة بشار نحو بني عباس مع تساقط بعض الأمطار المحلية التي من المحتمل أن تكون رعدية. لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين فستتراوح مابين 14 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 09 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 13 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

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