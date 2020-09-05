تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة و23 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46071 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1549 حالة وفاة.

بينما تماثلت 222 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32481 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

سكيكدة: + 27

تيزي وزو: +25

تبسة: + 24

وهران: + 23

البليدة: +21

عنابة: +20

قسنطينة +19

جيجل: + 18

الجزائر: +18

تلمسان: + 16

باتنة: +14

أم البواقي: +10