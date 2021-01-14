تراجع قيمة الواردات بـ18 بالمائة خلال 2020

أفاد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، أن قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 سجلت تراجعا.

وبلغت -على حد قول بوشلاغم-، نسبت التراجع 18 بالمائة لتستقر عند 34.4 مليار دولار.

وشهدت قيمة الصادرات تراجعا خلال نفس السنة بـ33 بالمائة إلى 23.8 مليار دولار.

وقال بوشلاغم في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إن العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية بلغ 10.6 مليار دولار.

وشكلت سنة 2020، حسب نفس المسؤول “سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الأزمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس من نفس السنة.

وعرفت الأشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي،حيث أكد بوشلاغم،أن اجمالي المبادلات التجارية خلال 2020 بلغت 58 مليار دولار(صادرات/واردات).