تراجع كبير في عدد وفيات”الأنفلونزا” مقارنة بالسنة الماضية

عرفت حالات الوفاة، بسبب الانفلونزا الموسمية، تراجعا كبيرا في الجزائر هذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية.

حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة فقط، مقابل 26 حالة السنة الماضية، حسب مسؤول بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وأرجع مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة ، جمال فورار، تراجع عدد الوفيات هذا الموسم، إلى نجاح حملة التلقيح.

ولاقت هذه العملية، التي تم اطلاقها في 14 أكتوبر 2018، اقبالا لدى المواطنين، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والمسنين.

حيث تم منذ بداية موسم البرد، استعمال 92 بالمائة من اللقاح المستورد، عبر مختلف مناطق الوطن .

وعبر ذات المسؤول، لـ”واج”، عن اسفه لوفاة 3 أشخاص من المصابين بأمراض مزمنة، بكل من الجزائر العاصمة “شخصان”، وورقلة “شخص واحد”.

ودعا نفس المتحدث، الفئات الهشة، إلى الإقبال على التلقيح، الذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر أفريل الحالي.

وذكر فورار، بأن نسبة 30 بالمائة من الأشخاص الذين اصيبوا بالأنفلونزا الموسمية، بين أكتوبر وبداية أفريل الجاري، كانوا من المصابين بالأمراض المزمنة.

مشددا بالمناسبة، على ضرورة إقبال هذه الفئة، على التلقيح، والذي يظل أحسن سلاح للوقاية من الفيروسات المعدية