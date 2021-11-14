تراجع محسوس في الاصابات بكورونا.. 97 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 97 حالة جديدة، و 7 وفيات بفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 64 حالة تماثلت للشفاء، فيما لا يزال 18 مريضا متواجدون في العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الارتداء الإلزامي للقناع.

ودعت الوزارة إلى المحافظة على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. فيما يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، قد قال اليوم الأحد. أن الجزائر على أبواب موجة رابعة من الوباء لكننا لم ندخلها رسميا.

وفي رده على سؤال الصحافة، على هامش الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري. أفاد بن بوزيد أن الجزائر لم تدخل بعد الموجة الرابعة. إلا أن المؤشرات الموجودة تؤكد أننا على أبوابها.

وأضاف في ذات السياق ” نحن متخوفون من موجة رابعة، ونعمل مع المجلس العلمي لمواجهتها”.

وقال إن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه “علينا الإستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. في ظل ما يحدث في العالم. كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد بن بوزيد أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة.

وحذر وزير الصحة، في وقت سابق من عودة ارتفاع اصابات فيروس كورونا بالبلاد. كما تحدث عن إمكانية العودة للحجر الصحي.

وقال الوزير، إن مصالح وزارة الصحة متخوفة من عودة ارتفاع الاصابات، بالرغم من قيامهم بالتحضير لها، من توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، وبخصوص إمكانية العودة للحجر الصحي، أوضح بن بوزيد أن العودة للحجر أمر سيادي.

وأشار وزير الصحة إلى أنه وفي حالة عودة ارتفاع الاصابات بالفيروس التاجي، ستقدم المصالح الصحية تقريرا للسلطات العليا حول الوضع لتفادي الأسوء.

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