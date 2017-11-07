تراجع محسوس في النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من 2017.

عرف النشاط التجاري انخفاضا محسوسا خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، بينما سجل ارتفاعا في أسعار إقتناء المنتجات.

ووفق إستطلاع الديوان الوطني للإحصائيات لعدد من التجار، فقد اقتنوا سلعهم من الخواص بنسبة 61 بالمائة، و15 بالمائة للتجار التجزئة.

و38 بالمائة من تجار الجملة، و63 من تجار التجزئة، قاموا بالتموين من القطاعين العام والخاص في آن واحد بالنسبة للمنتجات المصنعة.

وسجل النشاط التجاري إنخفاض لدى تجار تجزئة في المواد الطاقوية كالوقود ومواد التشحيم والزيوت، بسب بطء إجراءات شراء السلع.

وبخصوص الإرتفاع المسجل خلال الثلاثي الثاني فقد خص المواد الغذائية والزراعية، على غرار الالات والمعدات.