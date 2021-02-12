تراجع مخزونات النفط العالمية بأكثر من 39 مليون برميل في ديسمبر الفارط

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تراجع مخزونات النفط العالمية بأكثر من 39 مليون برميل في ديسمبر الفارط
بقلم أمينة داودي

إنخفضت مخزونات النفط التجارية لدى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بأكثر من 39 مليون برميل خلال ديسمبر المنصرم.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة “أوبك“، أن المخزونات العالمية من النفط تراجعت بنحو 39.3 مليون برميل في ديسمبر.

وأضاف التقرير، أن مخزونات النفط العالمية تعتبر أعلى بنحو 143.4 مليون برميل مقارنة مع متوسط آخر 5 سنوات.

فيما ارتفعت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بنحو 18.9 مليون برميل خلال ديسمبر لتصل إلى 1.32 مليار برميل.

وكشف تقرير (أوبك) عن إرتفاع إنتاج النفط للمنظمة خلال الشهر الماضي، كما قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الجاري.


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