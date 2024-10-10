الملاريا والدفتيريا.. تراجع ملموس في الإصابات بإن قزام

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بمرضى الملاريا والدفتيريا تم إرسال كميات معتبرة من اللقاحات إلى الولايات الجنوبية الحدودية المعنية.

كما تم إرسال تجهيزات طبية أخرى إلى كل من ولايتي برج باجي مختار وإن قزام. تتمثل في 35 سرير طبي مجهز بمختلف المعدات الضرورية بالإضافة إلى 30 مكثف للأوكسجين ومستلزمات طبية أخرى. وكشف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإن قزام مراد عرقوب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. عن تسجيل تراجع ملموس في نسبة الإصابات بالملاريا والدفتيريا على مستوى الولاية. مبرزا التحكم الجيد للأطقم الطبية في الوضعية الوبائية.

كما قال مراد عرقوب في السياق ذاته نسجل من 10 إلى 15 حالة يوميا وكل هذه الحالات. تم التكفل بها خاصة بعد التوجيهات التي أصدرت من قبل المسؤولين لرفع درجات اليقظة. للتحكم في الوضعية الوبائية وكذا توفير الأدوية اللازمة وكل الوسائل لضمان التكفل الأمثل بالمرضى.

في حين، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من جهته، في وقت سابق، بمتابعة حثيثة للوضعية الصحية. المتعلقة بوباء الدفتيريا والملاريا بأقصى الجنوب. والتي لا تزال تسجل حالات وبائية.

كما يأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء. أين أكّد الرئيس تبون ضرورة الحرص على معالجة كل الحالات. مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.