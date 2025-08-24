تراجع نسبة حرائق الغابات مقارنة بالسنوات الماضية

عرفت حرائق الغابات تراجعا نسبيا خلال صائفة 2025 مقارنة بالعام الماضي 2024. بفضل التدابير المتخذة في إطار الحملة الوطنية لحماية الغابات. بالإضافة إلى زيادة نسبة الوعي بين المواطنين في الحفاظ على هذه الثروة الغابية.

وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية كريم حفصي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن حرائق الغابات هذه السنة كانت ضئيلة مقارنة بما تم تسجيله خلال السبع سنوات الماضية. مبرزا أن ذلك بفضل الإمكانيات البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف جهاز الحماية المدنية والتدخل السريع والفعال. وكذا الاستراتيجيات الموضوعة للتدخل في مثل هذه الظروف.

كما أضاف كريم حفصي أن الثقافة الوقائية التي أصبح يتمتع بها المواطن الجزائري ساهمت في الحد من حرائق الغابات خاصة ثقافة التبليغ عن وجود حرائق عبر مختلف ولايات الوطن باستعمال 21/10 والتفاعل الإيجابي بين المواطنين ومؤسسات الدولة في تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بحماية الغابة والأهم من ذلك كيفية التحكم في كرونولوجيا الزمن من حيث تسخير الإمكانيات البشرية والمادية في وقت سريع وتدخل فعال وناجح ومحكم لإخماد مختلف الحرائق.