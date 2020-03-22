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تراجع واردات الجزائر من السيارات السياحية بأكثر من 38 بالمائة في 2019

الوطني
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تراجع واردات الجزائر من السيارات السياحية بأكثر من 38 بالمائة في 2019
بقلم فوزية مسعدي

سجلت واردات الجزائر من السيارات السياحية تراجعا بنسبة 38.6 بالمائة سنة 2019.

أفادت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأحد نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر استوردت ما قيمته 2.53 مليار دولار من السيارات السياحية، بما في ذلك مجموعات “أس كا دي” وسيارات نقل الأشخاص والبضائع خلال سنة 2019.

وأشارت الجمارك أن نسبة الإستيراد إنخفضت بقيمة 1.17 مليار دولار أي ما يعادل 31.43 بالمائة.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن التراجع عائد بشكل أساسي إلى انخفاض واردات السيارات السياحية بحوالي 38.6 بالمائة.

وأضافت أن واردات المجموعات الموجهة لصناعة تركيب “أس كا دي” تراجعت بنسبة 38.21 بالمائة.

فيما تراجعت واردات سيارات نقل الأشخاص بنسبة 0.37 بالمائة.

وأكدت ذات المصالح أن “استيراد مجموعات “أس.كا.دي” الموجهة لصناعة التركيب التي احتسبت مع استيراد السيارات السياحية، فقد بلغت 82. 1 مليار دولار سنة 2019، مقابل 95. 2 مليار دولار، مسجلة انخفاضا ب21. 38 % خلال نفس الفترة المرجعية”.


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