تراجع واردات الحبوب بنسبة 12 بالمائة

كشفت المديرية العامة للجمارك، عن تراجع واردات الحبوب بنسبة 12.54 بالمائة خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2019.

بلغت واردات الحبوب حسبما افادت به مديرية الجمارك لوكالة الانباء الجزائرية، 1.62 مليار دولار بين شهر جانفي وجويلية،

مقابل 1.84 مليار دولال خلال نفس الفترة من السنة الفارطة .

واضاف المصدر ان تراجع واردات الحبوب سيستمر خلال الاشهر المقبلة لتسجيل زيادة الانتاج هذا العام.

وكان وزير الفلاحة، قد اعلن عن تحسن لمردود فرع الحبوب مما سيسمح للجزائر من الاستغناء عن الاستيراد لاسيما الشعير والقمح الصلب .