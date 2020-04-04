تراجع وتيرة ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في تراجع لوتيرة الارتفاع، لليوم الثاني على التوالي.

كما تم تسجيل 4 حالات وفيات جدد و69 حالة تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 420 حالة.

وبذلك، تسجل السعودية لغاية الساعة، ما مجموعه 2179 حالة إصابة مؤكدة، و29 وفاة.