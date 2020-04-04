تراجع وتيرة ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في تراجع لوتيرة الارتفاع، لليوم الثاني على التوالي.
كما تم تسجيل 4 حالات وفيات جدد و69 حالة تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 420 حالة.
وبذلك، تسجل السعودية لغاية الساعة، ما مجموعه 2179 حالة إصابة مؤكدة، و29 وفاة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (140) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (69) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (420) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ql3KE2JgJe
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 4, 2020
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