تراجع وتيرة ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية لليوم الثاني على التوالي

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تراجع وتيرة ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية لليوم الثاني على التوالي
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في تراجع لوتيرة الارتفاع، لليوم الثاني على التوالي.

كما تم تسجيل 4 حالات وفيات جدد و69 حالة تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 420 حالة.

وبذلك، تسجل السعودية لغاية الساعة، ما مجموعه 2179 حالة إصابة مؤكدة، و29 وفاة.


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