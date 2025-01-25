كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب عن تراجع فاتورة استيراد مواد التجميل والعطور والعناية الجسدية.

وعلى هامش اختتام الطبعة الثالثة للصالون الدولي لمستحضرات التجميل “كوسميتيكا” أكد زيتوني عن تراجع فاتورة إستيراد مواد التجميل إلى 58 مليون دولار في 2024 مقابل أكثر من 500 مليون دولار سابقا.

وأوضح زيتوني ان هذا التراجع جاء نتيجة سياسة رئيس الجمهورية بدعم الإنتاج الوطني. والتي ساهمت في رفع الانتاج المحلي لهذه المواد إلى مستويات كبيرة بحيث تغطي حوالي 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية مع تحقيق اكتفاء ذاتي كلي في العديد من المواد.

وتابع زيتوني في السياق، فقد مكنت الصناعة المحلية لمواد التجميل والعطور والعناية الجسدية من تحقيق قفزة نوعية.

واعتبر، زيتوني، مشاركة أزيد من 17 دولة في هذا الصالون “سانحة لتطوير الصناعات التي لم نتحكم فيها بعد وهذا بنسج شراكات في الأفق”. وهذا خصوصا في ظل تواصل استيراد بعض المواد “التي تسعى الجزائر الى انتاجها محليا مستقبلا.