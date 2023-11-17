تراجع عدد المشتركين في الهاتف النقال بالجزائر 

عرف عدد المشتركين في الهاتف النقال “جي اس أم و الجيلين الثالث والرابع” في الجزائر تراجعا طفيفا .

وفي آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أوضحت أن عدد المشتركين في الهاتف النقال “جي اس أم و الجيلين الثالث والرابع” في الجزائر سجل تراجعا بنسبة 0.8 بالمئة اي من 49.30 مليون مشترك خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 إلى 48.91 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.

وأضاف ذات التقرير أنه من اصل 48.91 مليون مشترك هناك 45.14 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع أي ما يمثل نسبة 92.29 بالمائة من العدد الاجمالي للمشتركين مقابل 3.77 مليون مشترك في الـ “جي أس أم” أي ما يمثل 7.71 بالمئة.

اما فيما يخص الولوج إلى في شبكة الهاتف النقال فقد عرف تراجعا صافيا بلغ 0.94 نقطة أي من 11.66 بالمئة إلى غاية 31 مارس 2023. إلى 110,72 بالمئة إلى غاية 30 جوان 2023 وهذا على اساس 44,18 مليون نسمة.

و حسب نفس السلطة فان ” هذا الانخفاض في نسبة الولوج يعود إلى تراجع سوق الهاتف النقال خلال نفس الفترة”.