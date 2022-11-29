قناة النهار تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات بقلم قناة النهار نشر في 29 نوفمبر 2022 - 16:34 ببساطة شارك غرِّد أرسل 10 0 تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/x0LKP اقرأ أيضا خرجات ميدانية لمصالح التجارة للوقوف على شروط النظافة بالمحلات والفنادق بجيجل قناة النهار 25 نوفمبر "بلماضي :" نحن أكبر الغائبين عن المونديال مثل ايطاليا.. قلبي يوجعني.. راني نستنى وقتاش تبدا وتخلاص قناة النهار 13 نوفمبر شوفو حكايتي: أسماء.. حكاية مـ ـؤلمة لإمرأة تكتشف أنها مُتّبنية قناة النهار 13 نوفمبر شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران قناة النهار 22 نوفمبر الشيخ النوي: تلاميذ يدرسون في مدرسة مهددة بالإنهيار وسلطات بومرداس لا خبر قناة النهار 24 نوفمبر فاسألوا : الذكر منشور الولاية قناة النهار 17 نوفمبر ترندينغ: رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتعاطفون مع بنزيما بعد تأكد غيابه عن المونديال بسبب الإصابة قناة النهار 20 نوفمبر صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. قناة النهار 26 نوفمبر "وزير العدل في مجلس حقوق الإنسان :" لايوجد في الجزائر مايسمّى بجـ ـريمة الرأي والصحافة قناة النهار 12 نوفمبر تحرير شخص تم إختطـ.ـافه وتوقـيف الجُناة وإسترجاع مسروقات وحجز كوكايين بالبليدة قناة النهار 27 نوفمبر