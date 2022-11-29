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قناة النهار

تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات

بقلم قناة النهار
تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات
ببساطة
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تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات

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