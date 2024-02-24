تراكم الثلوج .. الدرك الوطني يحذر مستعملي هذه الطرقات 

حذرت مصالح الدرك الوطني في بيان لها عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك من صعوبة السير في عدد من الطرقات بسبب التقلبات الجوية.

ووفقا لذات المصالح حذرت مستعملي الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين حيدوسة ومروانة بباتنة إلى صعوبة السير بالمقطع الواقع بمنطقة تافرنت.

وأوضحت في ذات البيان ان أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بحيدوسة رفقة مصالح الأشغال العمومية متواجدون بالموقع لتوجيه مستعملي الطريق وتسهيل حركة المرور.

كما أن الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين ثنية الحد وسيدي بوتوشنت مغلق بسبب تراكم الثلوج.