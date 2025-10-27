تراكم النفايات وممارسات مسيئة..عدل بالمرصاد

تبذل مؤسسة عدل للتسيير العقاري، مجهودات متواصلة لتحسين المظهر العام وتجميل الفضاءات المشتركة. وهذا حرصا من المؤسسة على ضمان تسيير فعال للأحياء السكنية. والمحافظة على الطابع الحضري والجمالي لها.

وأشار مؤسسة عدل للتسيير العقاري، في بيان لها، إلى أنها سجلت، قيام بعض الأشخاص بتصرفات غير مسؤولة. تشوه العمارات والأحياء بشكل يومي.

وفي هذا الإطار، تدخل أعوان فرع عدل للتسيير العقاري إلى العمارة C5 بحي 1290 مسكن سيدي عبد الله. حيث تمت معاينة مظاهر وسلوكيات غير حضارية لا تمت للحياة المدنية بصلة. تمثلت في تراكم النفايات. وظهور ممارسات تسيء إلى جمالية الأحياء وتشوه الصورة العامة للعمارات.

تجدر الإشارة إلى أن أعوان المؤسسة يتدخلون دوريًا لإزالة هذه التجاوزات وتنظيف المكان، غير أن نفس المظاهر السلبية تتكرر باستمرار. كما تم مؤخرا إزالة خزان مائي كبير وُضع بطريقة عشوائية داخل بهو العمارة.

تعبر مؤسسة عدل للتسيير العقاري عن استيائها الشديد من هذه السلوكيات غير المسؤولة داخل الأحياء السكنية، و تذكر كافة القاطنين بضرورة احترام قواعد النظافة والمحافظة على المحيط، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تكرار مثل هذه التصرفات.