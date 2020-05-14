ترامب: أعتقد أننا سنحصل على لقاح كورونا في نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستحصل على لقاح فيروس كورونا بنهاية العام.

وغرد ترامب على “تويتر” قائلا: “أعداد جيدة تأتي من الولايات التي أعادت فتح اقتصادها، أمريكا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام”.

ووضع البيت الأبيض هدفا يتمثل في توفير 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020، علما أنه لم تتم الموافقة على لقاح للفيروس لكن يجري العمل على تطوير عدد منها.