ترامب: أعتقد أننا سنحصل على لقاح كورونا في نهاية العام

وغرد ترامب على “تويتر” قائلا: “أعداد جيدة تأتي من الولايات التي أعادت فتح اقتصادها، أمريكا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام”.

ووضع البيت الأبيض هدفا يتمثل في توفير 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020، علما أنه لم تتم الموافقة على لقاح للفيروس لكن يجري العمل على تطوير عدد منها.

Good numbers coming out of States that are opening. America is getting its life back! Vaccine work is looking VERY promising, before end of year. Likewise, other solutions!

