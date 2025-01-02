ترامب: أمريكا هي “أضحوكة” العالم

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السلطات الأمريكية برئاسة جو بايدن، الذي يعتبره مسؤولا عن هجوم الدهس الذي وقع أمس الأربعاء في نيو أورليانز.

ويعتقد الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، في منشور عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال، أن بلاده أصبحت اليوم “كارثة وأضحوكة العالم أجمع”.

وكتب في تدوينة ثانية أيضًا على موقع Truth Social: “إن بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا”.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم الذي خلّف 14 قتيلاً على الأقل في عاصمة لويزيانا، أشار دونالد ترامب بأصابع الاتهام إلى الهجرة غير الشرعية.

وكان مرتكب الهجوم المزعوم جنديًا قديمًا في الجيش الأمريكي، يبلغ من العمر 42 عامًا، وقد حصل على أوسمة لخدماته.

ومواصلةً لهجماته على رئاسة بايدن. يرى دونالد ترامب أن “وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والولاية الديمقراطية (لويزيانا) والمدعين العامين المحليين لم يقوموا بعملهم”.