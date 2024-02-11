ترامب: إذا فزت في الرئاسيات سأرحل المهاجرين

رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفض مشروع قانون الهجرة. قائلا إنه في حال انتخابه للبيت الأبيض، فإنه سيجري “عملية ترحيل” واسعة للمهاجرين النطاق في أول يوم له في منصبه.

واستخدم الملياردير كل نفوذه لدى المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في الكونجرس لعرقلة النص. مما يحرم الرئيس جو بايدن، الذي من المحتمل أن يواجهه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. من النجاح في قضية الهجرة الحساسة.

وقال خلال اجتماع عام في ساوث كارولينا: “لقد سحقنا خطة جو بايدن الكارثية بشأن الحدود المفتوحة. لقد قامت المجموعة بأكملها بعمل رائع في الكونجرس”.

وتحت ضغط من ترامب، يبدو أن المسؤولين الجمهوريين المنتخبين قرروا منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس السابق، الذي بنى شعبيته خلال حملته الانتخابية الأولى المنتصرة. من خلال الوعد ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أن طرد المهاجرين سيكون إحدى أولوياته.

وقال ترامب “في اليوم الأول، سأنهي جميع سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن. وسنطلق أكبر عملية ترحيل داخلي في تاريخ الولايات المتحدة”.