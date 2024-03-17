ترامب: إذا لم أصبح رئيسا لأمريكا فسيكون جحيما على اقتصاد البلاد

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح لإعادة انتخابه دونالد ترامب، أن الانتخابات المقبلة ستكون “أهم موعد في تاريخ أمريكا”. وذلك في آخر لقاء له يوم أمس السبت، كما حذر الناخبين من فوز جو بايدن.

وأكد دونالد ترامب خلال اجتماع لحزبه في فانداليا بولاية أوهايو، بعد أربعة أيام من تأمين تنصيب الحزب الجمهوري. كما فعل الرئيس جو بايدن في المعسكر الديمقراطي، أن الخامس من نوفمبر سيكون أهم تاريخ في تاريخ أمريكا.

ومنتقدا ما وصفه بالخطط الصينية لبناء سيارات في المكسيك وبيعها للأميركيين. قال إنه يريد “فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كل سيارة تغادر المصنع”.

وأضاف: «هذه السيارات لن تكون قابلة للبيع إذا تم انتخابي»، معتقداً على العكس من ذلك أن التهديدات. التي تلقي بظلالها على صناعة السيارات الأميركية ستكون «أقل ما يقلق» الولايات المتحدة في حال إعادة تعيين جو بايدن.

وقال دونالد ترامب: “إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك مجزرة للبلاد”، في إشارة على ما يبدو إلى تدهور الوضع الاقتصادي في هذه الفرضية.

“يريد 6 يناير آخر”

ورد فريق حملة الرئيس جو بايدن على هذه التصريحات الغامضة التي تم التعليق عليها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. ببيان صحفي وصف فيه دونالد ترامب بـ”الخاسر” في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والذي “يضاعف تهديداته بالعنف السياسي”.

ثم تحدث جو بايدن مباشرة خلال عشاء في واشنطن، حذر خلاله أيضا من “لحظة غير مسبوقة في التاريخ”.

وقال “الحرية تتعرض للاعتداء… الأكاذيب بشأن انتخابات 2020 والمؤامرة لتقويضها والانضمام إلى تمرد 6 جانفي. تشكل أكبر تهديد لديمقراطيتنا منذ حرب الانفصال”.

وأضاف: “في عام 2020 فشلوا، لكن (…) التهديد لا يزال قائما”.

كما تجاهل الرئيس الديمقراطي بشكل فكاهي المخاوف بشأن عمره. وقال: “أحد المرشحين كبير في السن وغير لائق عقليا ليكون رئيسا”. “الآخر هو أنا.”