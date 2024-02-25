ترامب: الأمريكيون من أصول أفريقية يريدونني رئيسا

قال الرئيس السابق والمرشح للبيت الأبيض، دونالد ترامب، إن الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية يريدونه رئيسا.

وتعرض الرئيس السابق، المرشح لولاية جديدة، دونالد ترامب، لانتقادات يوم أمس السبت بعد تصريحاته عن الناخبين الأفارقة.

وأشار رجل الأعمال إلى أن لوائح الاتهام الموجهة إليه جعلته مرشحًا متعاطفًا في نظر الأمريكيين من أصل أفريقي.

والتقى رئيس الدولة السابق كجزء من حملته مع مجموعة من الأمريكيين من أصل أفريقي. المحافظين في ولاية كارولينا الجنوبية مساء الجمعة.

وقال في ذلك الوقت: “يقول الكثير من الناس إن السود يحبونني لأنهم عانوا كثيرًا وتعرضوا للتمييز، ويعتبرونني شخصًا تعرض للتمييز”.

وتم انتقاد هذه التعليقات من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. حيث رأوا وجود روابط غير مرحب بها على الإطلاق من الأمريكيين من أصل أفريقي.

وندد جو بايدن في بيان صحفي بأن “دونالد ترامب اعتلى المسرح للإدلاء بتعليقات مخزية وعنصرية”.

وقالت نيكي هيلي يوم السبت، المرشحة البارزة الوحيدة التي لا تزال تخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ضد دونالد ترامب: “إنه أمر مثير للاشمئزاز”.

وحذرت من أن “هذه هي الفوضى التي تصاحب دونالد ترامب، وهذا النوع من التصريحات المسيئة سيستمر كل يوم حتى الانتخابات”.