وقال ترامب في البيت الأبيض: “إذا أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، فإن جيشنا سيرد”، وهو كان هدد في وقت سابق بإرسال 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك.

وأضاف ترامب: “قلت للجنود أن يعتبروا ذلك الحجَر بمثابة بندقيّة. إذا رشق المهاجرون حجارة كما فعلوا مع الشرطة والجيش المكسيكيين، فأنا أقول: اعتبروا أن ذلك مثل البندقية”.