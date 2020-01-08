ترامب “السعيد” يستنجد بـ”الناتو” و”العقوبات” بعد ضربات إيران !

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّه على الأمريكيين أن يشعروا بالسعادة لعدم سقوط خسائر بالضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين بالعراق.

صرّح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قائلًا: “لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني”.

وتابع: “قواتنا الأميركية العظيمة مستعدة لأي شيء.. إيران تراجعت فيما يبدو”، مؤكدًا أنّ الأميركيين يجب أن يكونوا “ممتنين وسعداء للغاية بهذه النتيجة”.

وجاءت الضربات الإيرانية بعد أيام من إصدار ترامب أمرًا بإغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” الإيراني.

ومن البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أنّه سيفرض عقوبات جديدة على طهران فورًا “حتى تغيّر سلوكها”.

وقال ترامب: “أمريكا تواصل النظر في الخيارات وستفرض عقوبات إقتصادية قوية على إيران، على إيران التخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب”.

ودعا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيون إلى الإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني وحلف شمال الأطلسي إلى الحضور “بشكل أكبر” في الشرق الأوسط.