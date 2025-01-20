ترامب: العصر الذهبي لأمريكا بدأ الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن، مشددا على أن الأولوية هي جعل أميركا مزدهرة وحرة.

وجاء ذلك في كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيساً للبلاد.

وأضاف ترامب أن “سيادتنا سوف تستعاد، وستكون قوية ومحترمة أكثر مما كانت عليه من قبل”.

واستطرد الرئيس الـ47 للولايات المتحدة: “سأقوم بكل بساطة بجعل أمريكا الأولى دائما وسنبني أمة حرة مزدهرة.”

وواصل قائلاً: “حكوماتنا أخفقت في حماية المواطن الأمريكي، ونواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة”.

وختم: “لن نسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي”.