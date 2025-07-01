ترامب: الكيان الصهيوني وافق على هدنة لـ60 يوما في انتظار موافقة حماس

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، اليوم، أن الكيان الصهيوني وافق على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.

وفي تصريح له قال ترامب: “ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن “الكيان الصهيوني وافق على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “ستعمل خلال وقف إطلاق النار في غزة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”، مشيرًا إلى أنه يأمل أن “تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءا”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “القطريين والمصريين سيقدمون الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في غزة”، مضيفا أن “القطريين والمصريين عملوا دون كلل للمساعدة في إحلال السلام في غزة”.