ترامب: اللقاحات تتحرك بسرعة وأمان!

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تويتر، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تتحرك بسرعة وأمان.

وقد طلبت السلطات الصحيّة الأمريكية من حكومات الولايات اتّخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون جاهزة، لتوزيع لقاح محتمل مضادّ لفيروس كوفيد-19.

كان ترامب، المرشّح قد أكد سالفا أّن الولايات المتحدة سيكون لديها “هذا العام” لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفا.

وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 لكن معظمها لا تزال في مرحلة التجارب السريرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 76 دولة غنية التزمت بالانضمام إلى خطة لتوزيع لقاحات مرض كوفيد-19 تشارك في إدارتها المنظمة.