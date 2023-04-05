ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اتهامه بـ 34 تهمة، إن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم. لافتا إلى أن ما يحدث الآن تدخل غير مسبوق في الانتخابات.

وأضاف ترامب: “الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها”.

واعتبر أن الولايات المتحدة “ذاهبة إلى الجحيم”، مشيرا إلى أنه حتى الأشخاص الذين ليسوا معجبين به. قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.

وبخصوص الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قال ترامب الرئيس سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة.

ودفع ترامب ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه بعد مثوله أمام المحكمة. حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية.

وغادر ترامب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة. من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية.