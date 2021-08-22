ترامب: بايدن يشرف على أكبر إذلال لأمريكا بالسياسة الخارجية

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة قرار الرئيس الحالي جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان. وذلك أثناء كلمة ألقاها، السبت، أمام حشد في ألاباما.

وبحسب ما ذكرت مجلة news week، قال ترامب “طالبان مفاوضون رائعون ومقاتلون أقوياء. وبايدن فشل تماما في الوباء والآن يشرف على الإذلال الأكبر في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة”.

وكان قرار إدارة بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان محل تركيز أساسي بشكل متوقع من قبل ترامب. خلال الخطاب الذى ألقاه أمام حشد لدعم حملة مو بروكس للترشح لمجلس الشيوخ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها ترامب حشدا رسميا في ألاباما منذ عام 2017. على الرغم من أنه زار الولاية عدة مرات خلال المراحل التمهيدية من الحملة الرئاسية لعام 2020.