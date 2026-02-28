إعــــلانات
ترامب: بدأنا عملية عسكرية كبيرة ضد إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي

بقلم عايدة.ع
ترامب: بدأنا عملية عسكرية كبيرة ضد إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن بدأ عملية عسكرية كبيرة ضد إيران

وقال ترامب: “قد نخسر أرواحا بين الجنود الأمريكيين ولكن هذا ما يحدث في الحرب”.

كما أكد الرئيس الأمريكي بالقول “سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي، وسنُبيد أسطولهم البحري ونتأكد من عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا”.

