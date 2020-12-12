ترامب: حققت فوزا كاسحا في الانتخابات !

غرد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم السبت، على تويتر ” حققت فوزا كاسحا في الانتخابات لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها”.

وقد عبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن خيبة أمله في قرار المحكمة العليا الذي أسقط دعوى رفعها الجمهوريون.

وتعهد بمواصلة معاركه القانونية لقلب هزيمته أمام منافسه جو بايدن إلى نصر على الرغم من الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها.

وغرد على تويتر ،”المحكمة العليا خذلتنا حقا، إنها افتقدت للشجاعة حين رفضت الدعوى التي رفعها المدعي العام الجمهوري في تكساس”.

وهذا لإبطال النتائج في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن، وجميعها فاز فيها بايدن.

كما اعتبر أن المحكمة لم تنظر بجدية في الدعوى، وكرر تصريحات سابقة بأن الانتخابات مزورة.

متعهدا بمواصلة معاركة القانونية التي يستهدف من خلالها إثبات ما يصفه بتزوير واسع النطاق.