ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم.. وعلى إسرائيل وقف الحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه ان حركة حماس الفلسطينية مستعدة لسلام دائم.

وجاءت تغريدة بعد بيان حركة حماس الفلسطينية الذي أعلنت فيه الموافقة على خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب ترامب في التغريدة انه “من خلال بيان حماس الأخير يبدو أنهم مستعدون لسلام دائم”.

وأضاف ترامب ” على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا لإخراج الرهائن بسلام وبسرعة”.

وتابع ترامب أن ” الأمر لا يتعلق بقطاع غزة وحده، لكن الأمر يتعلق بعملية سلام في الشرق الأوسط طال انتظارها”.

وإختتم ترامب التغريدة بـ ” نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب أن تُنجز”.