ترامب: ” خسرنا مليارات الدولارات خلال حكم بايدن النعسان أو بالأحرى “بايدن اللص”

إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محافظ المصرف المركزي في أمريكا بتزييف الوقائع.

ووصف ترامب محافظ المصرف المركزي انه لا يعمل بشكل جيد وأنه يعرف أكثر منه في إدارة أسعار الفوائد .

وجاء هذا في خطاب ألقاه ترامب من ولاية ميشيغن بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة.

وأضاف ترامبفي خطابه انهم يعملون فقط على تدمير البلاد وأنا أعمل على حمايتها وإعادة الوظائف إلى الأمريكيين وخفض الأسعار.. علينا مواجهتهم.

وأكد الرئيس الأمريكي أنهم يكتبون مقالات سيئة فإنهم يحاولون التلاعب باستطلاعات الرأي.

وتابع ترامب ” خسرنا مليارات الدولارات خلال حكم بايدن النعسان أوبالأحرى “بايدن اللص”.