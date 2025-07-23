ترامب: سألغي الرسوم الجمركية فى هذه الحالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تخليه عن الرسوم الجمركية

وقال ترامب “سأتخلى عن الرسوم الجمركية. إذا تمكنت من إقناع الدول الكبرى بفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة”.

وفي السياق، أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه أبرم اتفاقًا تجاريًا. مع الفلبين وتُفرض بموجبه تعريفة جمركية بنسبة 19% على البضائع الواردة من الفلبين إلى الولايات المتحدة بينما لن تفرض ضرائب على المنتجات الأمريكية. التي تدخل الفلبين.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها على منصته (تروث سوشيال)، “الرئيس (الفلبيني) فرديناند ماركوس جونيور كان مفاوضًا صعبًا.. لقد كانت زيارة جميلة وأبرمنا اتفاقنا التجاري، حيث تتجه الفلبين إلى السوق المفتوحة مع الولايات المتحدة وتعريفات جمركية صفرية..وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل معًا عسكريًا”.