ترامب: سأوقف القتال في أوكرانيا خلال 24 ساعة

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التزامه بإرسال المساعدات لأوكرانيا حال فوزه بالترشيح الجمهورى ثم البيت الأبيض.

وفي حوار مفتوح مع “سى إن إن” قبل انطلاق السباق التمهيدى للحزب الجمهورى فى نيوهامبشير. قال ترامب لمذيعة سى عن إن كاتلان كولينز إنه يمكن أن يوقف الموت خلال 24 ساعة.

وتابع قائلا إنه لا يفكر في حسابات المكسب والخسارة، وإنما في تسوية الأمر حتى يتوقف قتل كل هؤلاء الناس.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا من قبل الناخب الجمهوري. الذي سيدلى بصوته لأول مرة فى 2024. لم يبد ترامب التزاما بإرسال المساعدات لأوكرانيا حال فوزه بالترشيح الجمهورى ثم البيت الأبيض.

وقال إننا نقدم المثير من العتاد، ولا نملك الذخائر لأنفسنا فى الوقت الراهن، لقد قدمنا الكثير.

وقال ترامب إنه سيلتقى برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الحرب في أوكرانيا فى يوم واحد وخلال 24 ساعة.

ووصف ترامب بوتين بالرجل الذكي، لكنه قال إنه ارتكب خطأ فادحا، مشيرا إلى قيامه بغزو أوكرانيا.