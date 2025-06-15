ترامب: سنرد بقوة غير مسبوقة على أي اعتداء إيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة.

كما أكد ترامب أن بلاده لم تكن لها أي علاقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران.

وبخصوص المفاوضات، قال الرئيس الأميركي إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل بسهولة وإنهاء هذا الصراع.

وكانت الخارجية الأميركية، قد حثت، أمس السبت المواطنين الأميركيين على مغادرة إيران فورا. ودعت غير القادرين منهم على مغادرتها إلى الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة.

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