ترامب عن عقار تحت الاختبار لعلاج كورونا: قد أتناوله

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، دعمه لعقار لا يزال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وحسبما نقلته “رويترز”، قال ترامب، إنه قد يتناول هذا الدواء بنفسه ويشجع آخرين على أن يفعلوا المثل، بعد موافقة الأطباء.

وعكست تصريحات ترامب المتفائلة، بشأن مزايا استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” لمكافحة الملاريا من أجل علاج “كوفيد 19″، توجهه لإضفاء مزايا على هذا الأمر.

وقال ترامب: ” قد أتناوله. عليّ أن أسأل أطبائي في ذلك لكن قد أتناوله”

وذلك بالرغم من أن اللجنة الأوروبية قالت الأسبوع الماضي، إنه لم تثبت فعالية هذا الدواء في معالجة “كوفيد 19”.

وقال ترامب إن الحكومة الاتحادية لديها 29 مليون جرعة من الدواء، وأضافته لمخزونها الوطني.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، موافقة طارئة لتوزيع هذا العقار من المخزون الوطني على الأطباء، ليصفوه لمرضى كورونا، حتى مع استمرار التجارب وجمع البيانات.