ترامب: لدي معطيات تكفي لتغيير نتائج الإنتخابات!

إعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المعطيات المتوفرة لديه عن التزوير تكفي لتغيير نتائج الإنتخابات الرئاسية.

وأشار ترامب، في تغريدة له على تويتر أمس السبت، إلى أن المعطيات المتوفرة عنده تكفي لتغيير التصويت في 4 ولايات.

وأورد ترامب: “لماذا يستعجل المرشح الانتخابي الديمقراطي جو بايدن، لتشكيل الحكومة عندما كشف المحققون الذين يعملون لصالحي مئات الآلاف من الأصوات المزورة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “وهو ما يكفي لتغيير النتائج على الأقل في أربع ولايات، وهذا يكفي في النهاية ويزيد للفوز في الانتخابات”.

وتابع ترامب: “نأمل أن تجد المحاكم و المشرعون، الشجاعة لفعل ما هو مطلوب لضمان نزاهة الانتخابات والولايات المتحدة، العالم يراقب”.

للتذكير، جرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر، وفاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية.