 ترامب : محققون أمريكيون يشاركون لمعرفة ما وقع للكاتب جمال خاشقجي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنّ محققين أمريكيين يشاركون في معرفة حقيقة وقائع إختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقال في مقابلة مع وكالة “فوكس نيوز”، إن تلويح بعض أعضاء الكونغرس، بوقف صفقات السلاح مع السعودية، سيضر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أن بلاده وبالتعاون مع تركيا يعملون على القضية وسيصلون إلى الحقيقة.

وأبرز في حديثه، أنه تحادث مع كبار المسؤولين السعوديين على أعلى مستوى بخصوص إختفاء الصحفي السعودي، وعبر عن رغبته في التواصل مع خطيبته.

مشيرا في ذات السياق، أنّ السعودية تبدو على علاقة في مقتل أو إختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وكان مشرعون أمريكيون من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد وجهوا رسالة إلى ترامب يطالبون فيها الإدارة الأمريكية بالتحقيق في القضية التي تشغل الرأي العام.