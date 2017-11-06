ترامب: منفذ هجوم تكساس “مختل عقلياً”

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن منفذ هجوم تكساس مختل عقليا وليس من جماعة المسلحين.

وجاء رد ترامب خلال مؤتمر صحفي في اليابان بأن هذا الرجل مختل عقليا ولديه الكثير من المشاكل.

مضيفا بأن هناك مشاكل الصحة العقلية في بلاده كما هو الحال في دول أخرى.

وقالت السلطات الأمريكية إنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قتل نفسه أم أنه توفي بسبب إطلاق النارعليه.

للإشارة، فإن ترامب باليابان في جولة تستمر 12 يوماً يزور خلالها 5 دول آسيوية.