ترامب: منفذ هجوم تكساس “مختل عقلياً”

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ترامب: منفذ هجوم تكساس “مختل عقلياً”
بقلم هواري شالخ

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن منفذ هجوم تكساس مختل عقليا وليس من جماعة المسلحين.

وجاء رد ترامب خلال مؤتمر صحفي في اليابان بأن هذا الرجل مختل عقليا ولديه الكثير من المشاكل.

مضيفا بأن هناك مشاكل الصحة العقلية في بلاده كما هو الحال في دول أخرى.

وقالت السلطات الأمريكية إنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قتل نفسه أم أنه توفي بسبب إطلاق النارعليه.
للإشارة، فإن ترامب باليابان في جولة تستمر 12 يوماً يزور خلالها 5 دول آسيوية.

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التعليقات (1)

  • الناقد

    يذكرني هذا التصريح لنفس التهمة التي وُجهت لمن حرق المسجد الأقصى في 1969 عندما اتهم بالجنون (أي أنه غير مسؤول عن أفعاله) ! و لو كان مسلماً لكان التصريح أنه إرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي !

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