ترامب: نحن نحقق انتصارات سريعة في إيران والضربات الأمريكية ستتواصل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ الضربات العسكرية الأمريكية على إيران ستتواصل حتى الاستسلام غير المشروط، مؤكدًا أن الحملة الحالية حققت انتصارات سريعة وبمستويات غير مسبوقة، أدت إلى تدمير مفاصل القوة العسكرية للنظام الإيراني بشكل كامل.

وردًا على التهديدات التي أطلقها علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التي توعد فيها بجعل ترامب “يدفع الثمن”، قال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة “CBS News”.: “ليس لديّ أدنى فكرة عما يتحدث عنه، أو من هو.. لا يهمني الأمر بتاتًا”. مضيفًا أن لاريجاني “هُزم بالفعل” وبات يُمثل قيادة ضعيفة تضاءل نفوذها في المنطقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن القوات الأمريكية قامت بعمل مذهل داخل إيران، قائلًا: “دمرنا الصواريخ والمُسيّرات تمامًا. والمصانع تُفجر، أما البحرية فغرقت في قاع البحر”.

وكشف ترامب عن إغراق 42 سفينة إيرانية، خلال 6 أيام فقط، مؤكدًا أن القوات الجوية والقيادة العسكرية الإيرانية. غرقت هي الأخرى ولم يتبقَ منها شيء.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن “لاريجاني” كان ينوي السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله. وكان يخطط لذلك قبل وقت طويل من اندلاع الأحداث الجارية، مستدركًا: “لكنه استسلم. وتنازل لجميع تلك الدول بسببي، لقد وُجهت صواريخه نحو دول المنطقة منذ زمن، لكنه تراجع الآن أمام قوتنا”.

